Estudantes de Farmácia em Adamantina fazem visita técnica à indústria farmacêutica SEM, em Hortolândia

No último dia 9 de novembro, os alunos do curso de Farmácia do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita técnica à EMS, indústria farmacêutica pioneira no lançamento de genéricos no Brasil com mais de 5 mil colaboradores, sendo 1 mil farmacêuticos.

Os alunos tiveram a oportunidade de verificar como é o funcionamento da indústria farmacêutica, as boas práticas de fabricação, as máquinas em operação, o museu e a estrutura da indústria, além de tirar as dúvidas e curiosidades.

“Agradeço imensamente ao Centro Universitário, que patrocinou o transporte e proporcionou este momento de extensão aos alunos do curso de Farmácia, e à EMS, que nos recebeu tão bem! Tenho certeza de que esta visita técnica superou as expectativas e foi de grande importância para os alunos agregarem conhecimento prático”, ressalta a Prof.ª Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros, coordenadora do curso de Farmácia.

A aluna Karina Lopes Postinguel conta que foi uma grande oportunidade de aprendizado. “Foi muito bom, realmente ficamos fascinados, porque é uma realidade diferente da nossa, mas que graças ao estudo e conhecimento não é impossível! Obrigada, professora Fernanda, por mais essa oportunidade de conhecimento e por sempre pensar no nosso curso com tanto carinho e zelo”, diz.