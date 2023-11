Escolas de ensino fundamental de Adamantina promovem Feira de Empreendedorismo

Programação contará com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, apresentações circenses, de corais e de balé

Como o Papai Noel chegará em Adamantina? Esta, sem dúvida, é uma pergunta muito comum, ainda mais com a proximidade da chegada dele no município.

O que já se sabe é que a Prefeitura de Adamantina fará uma programação especial para marcar a chegada do “bom velhinho” que terá início às 16h no Parque dos Pioneiros. Já a previsão de chegada do Papai Noel no município está prevista para às 18h.

A programação contará com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce de forma gratuita, apresentações circenses, de corais e de balé.

“Como em todos os anos, a programação será especial, pois a chegada do Papai Noel já é tradicional em nosso município. Esperamos que a população prestigie e se encante com todas as surpresas que estão sendo preparadas para esse dia”, afirma Sérgio Vanderlei da Silva, secretário de cultura e turismo de Adamantina.

Além da chegada do Papai Noel, haverá ainda uma programação nas duas semanas que antecedem ao Natal. Tanto a Praça Élio Micheloni como as principais ruas da cidade serão palco de diversas atividades culturais.

E o período ainda é marcado pelo “Concurso Natal Mágico” que é uma iniciativa que visa premiar as lojas mais bem enfeitadas. As inscrições seguem até o dia 5 de dezembro e a premiação acontecerá no dia 18 de dezembro também na Praça Élio Micheloni.

Pontos que foram enfeitados na cidade

A abertura oficial do Natal Mágico 2023 já foi realizada e agora toda a cidade já teve os enfeites acesos.

Os enfeites, luzes e arranjos foram instalados no Cristo, na Rodoviária, no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na passagem Roberto Antonio Romanini.

Os postes em diversas ruas também serão iluminados como uma forma de levar as luzes do natal para toda a cidade.

Poste nas redes sociais e marque a Prefeitura de Adamantina

Aqueles que forem visitar as decorações e desejarem ter suas fotos repostadas nas páginas da Prefeitura de Adamantina devem mencionar na publicação a #natalmagicoadamantina e marcar o @prefeitura.adamantina.