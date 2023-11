Engavetamento mata homem carbonizado em carro

“Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada.” (Otto von Bismarck)

Neste TEMPO NOVO TEMPO, ainda, pode-se afirmar que se chama HOJE, todavia, como sempre, NADA PODE SER PARA SEMPRE em terras PINOQUIANAS…

Isso mesmo, pode ser que daqui pra frente ocorram muitos DESENCONTROS de um lado ou do outro, isso é, quase sempre do mesmo LADO e assim por diante…

Não se pode esquecer daquele DITO pelo não DITO, ou seja, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, haja vista os interesses desta GESTÃO PINOQUIANA com sua turma de ALOPRADOS/AS no apoio disto e aquilo…

Espera-se que de um jeito ou de outro, o tal do GEPETO PROVINCIANO apareça neste CENÁRIO para dar o seu TOQUE DE MESTRE pra cima de TODOS/AS…

Acredito que tais FATOS estão de acordo com aquele tal de COZINHANDO O GALO, também, pode ser a GALINHA nesta GRANJA PROVINCIANA…

Nestes ocasos de um talvez, deve-se considerar que pode aparecer sem mais e sem menos, algum OVO MÁGICO, também, pode ser um COELHO ou uma COELHA PROVINCIANO/A pelas mãos daquele MÁGICO e tudo pode acabar na mesmice de sempre…

Tais observações estão conectadas com as muitas IDAS com poucas VINDAS dos POLIQUEIROS PROVINCIANOS, ou seja, continuam com as mesmas TÁTICAS de sempre, portanto, tudo e mais alguma coisa pode ocorrer neste JOGO VICIADO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

As CARTAS estão sendo colocadas em CIMA deste ou daquela MESA em ritmo das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS, desta forma, até que se fechem as CORTINAS para INDICAÇÕES dos NOMES dos PARTIDOS, bem como, dos tais APOIOS em nome disto ou aquilo, pode-se registrar que o IMPOSSÍVEL pode acontecer, afinal de contas, QUANDO O INIMIGO É COMUM, os OUTROS INIMIGOS SE TORNAM ALIADOS, porém, quase PARA TODO O SEMPRE…

Não se pode esquecer, também, que neste MEIO mais do que interessante, tendo em vista que existe apenas um INÍCIO sem FINAL até o momento para todos/as os/as JOGADORES/AS PROVINCIANOS/AS…

Como afirma aquele outro DITO pelo não DITO, ou seja, MUITA ÁGUA, AINDA, VAI PASSAR DEBAIXO DESTA PONTE PROVINCIANA (sic)…

Pra aquela TURMA das MENTES MEDÍOCRES: PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…