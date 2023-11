Enfermagem encerra ações do Outubro Rosa e realiza atendimentos do Novembro Azul

Abertura oficial do Natal Mágico 2023 será realizada no domingo (12) a partir das 20h na 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora

O final de semana promete ser agitado em Adamantina, pois o município terá programações para todos os gostos e estilos. No sábado (11) e no domingo (12), acontece a 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora das 15h às 22h na Estação Recreio.

Além das empreendedoras que estarão comercializando seus produtos dos mais variados segmentos, haverá ainda shows. No sábado (11), a partir das 18h, a Orquestra de Viola de Adamantina subirá ao palco para tocar os sucessos do sertanejo raiz. Já às 19h30, haverá o cerimonial oficial de abertura do evento.

Depois, às 19h45, a dupla Cidinha & Paulão vão levar ao público presente mais do sertanejo. No domingo (12), a feira contará com a participação da Jazz Band Los Kandangos que tocará e fará uma performance em meio aos presentes a partir das 17h.

Quem gosta de pagode também poderá aproveitar a feira para curtir o estilo musical, pois a Vamo Envolver marca presença no domingo e fará o seu show às 18h30.

Circuito Sesc de Artes no Parque dos Pioneiros

No domingo (12), das 16h às 20h Adamantina recebe no Parque dos Pioneiros, o Circuito Sesc de Artes. A programação inclui diversas atrações artísticas, como a literatura “Biblioteca Pé da Letra”, que tem como objetivo despertar e incentivar a curiosidade das crianças visando a criação de vínculos afetivos com os livros.

Haverá ainda exposição de artes visuais e tecnologias “Biojóias de Shape de Skate”, apresentações de dança com “Capoeira para Todes”, o “Circo da Cuesta”, a DJ Flávia Santos e o “Teatro Lambe-Lambe” que é composto por cenas curtas e bonecas em miniatura que contam a história dentro de uma caixa fechada.

A iniciativa é uma realização do Sesc e conta com o apoio do Sindicato do Comércio, Serviços e Turismo e, ainda, das prefeituras municipais.

Abertura oficial do Natal Mágico 2023

No domingo (12), a partir das 20h na Estação Recreio será realizada a cerimônia que abrirá oficialmente o Natal Mágico 2023. A programação será composta pelo “acender das luzes de natal”.

Os enfeites, luzes e arranjos foram instalados no Cristo, na Rodoviária, no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na passagem Roberto Antonio Romanini.

Os postes em diversas ruas também serão iluminados como uma forma de levar as luzes do natal para toda a cidade.