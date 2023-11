Caminhão carregado com frutas tomba na SP-294 entre Marília e Vera Cruz

“Ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa.” (Provérbio italiano)

By seb@r.

De tudo do que se pode SER, talvez não esteja de acordo com o ESTAR e assim por diante, ainda mais nestes lados PROVINCIANOS…

Quando VOCÊ pensa que está deste lado, aparece aquele outro lado e tudo fica na mesmice de sempre, tal qual aquele JOGO VICIADO patrocinado pelos DONOS DO PODER…

Se bem que nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com tantos PERSONAGENS CARICATOS em todas as áreas, ou seja, nos lados das PAREDES ALVAS (sic) com suas LULUZINHAS que se colocam acima do BEM e do MAL, aqui, pode ser do MAU pelas idas e vindas mediadas pelo DITO SABER…

Do outro lado, pode ser o EXECUTIVO provinciano, bem como, a pseudo JUSTIÇA, isso mesmo, aquela que se coloca como aqueles TRÊS MACAQUINHOS, portanto, SE FICAR, O BICHO COME, SE CORRER, O BICHO PEGA…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO, tudo pode ocorrer, até mesmo o IMPOSSÍVEL para todos os lados de um mesmo lado, tendo em vista que o JOGO continua sempre o mesmo, se for de CARTAS, apenas trocam-se os/as JOGADORES/AS…

Mas, pode ser que tais INDAGAÇÕES patrocinadas pelas IRONIAS de sempre, ainda, estejam mais ou menos de acordo com as CONVERSAS que circulam nos quatro ou mais cantos provincianos, ainda, pode ser aquele tal CANTO DA SEREIA…

Os DESENCONTROS continuam ocorrendo para todos/as, todavia, sempre pode acontecer aquele ALGO MAIS quando se trata de SER sem ESTAR ou vice-versa nesta POLÍTICA PROVINCIANA…

O período NATALINO está batendo nas PORTAS que não são da PERCEPÇÃO nestes ocasos de um talvez e ponto quase final, haja vista que as denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS continuam no MERCADO em nome dos interesses dos tais GRUPOS, também, coordenadas e consideradas pelos SOBRENOMES dos DITOS CUJOS…

Talvez, possa existir alguma outra PORTA neste JOGO VICIADO, porém, quando se trata da POLÍTICA travestida de POLIQUEIROS/AS DE PLANTÃO, não se pode esperar muita coisa, ainda mais quando as denominadas MENTES MEDÍOCRES estão nos bastidores para continuarem mantendo o STATUS QUO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Diz aquele dito popular que SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Por isso e talvez aquilo, a melhor ESCOLHA é continuar FAZENDO DE CONTA tal qual a PROVÍNCIA, além do mais em meio ao tudo de menos, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…