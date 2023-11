Associada do Sicredi ganha meio milhão de reais em campanha de incentivo à poupança

A premiação especial celebrou o mês da modalidade de investimento mais tradicional entre os brasileiros e contemplou associada moradora de Guarapuava (PR); promoção ainda terá sorteio final de R$ 1 milhão em dezembro

Com objetivo de incentivar o hábito de poupar e o planejamento financeiro dos associados, a campanha Poupança Premiada do Sicredi contemplou a associada, moradora do município de Guarapuava (PR), com R$ 500 mil. O sorteio especial, realizado no dia 30 de outubro, marcou o Dia Mundial da Poupança e teve seu resultado anunciado após a validação do sorteio por uma auditoria externa.

A ganhadora associada da Sicredi Planalto das Águas PR/SP recebeu o cheque simbólico do prêmio. Com a premiação, o presidente da cooperativa, Fabio Peterlini, ressaltou a importância da campanha que, ao longo dos anos, tem fortalecido a conscientização sobre a reserva de recursos. “Por meio da poupança, uma modalidade simples e descomplicada, muitos associados têm conseguido colocar em prática o planejamento financeiro, que é útil nos momentos de desafios, além de uma forma de alcançar metas e sonhos”.

Além dos benefícios diretos decorrentes do hábito de poupar, os associados que investem seus recursos no Sicredi ainda se beneficiam da distribuição de resultados, com base no volume de negócios realizados, após a aprovação nas assembleias da cooperativa.

Somado a isso, ao investir na poupança do Sicredi, o associado contribui positivamente para toda a comunidade. Isso ocorre porque os recursos captados pela instituição financeira cooperativa fomentam o crédito rural e comercial, impulsionando o ciclo virtuoso do cooperativismo de crédito, o que beneficia tanto os associados quanto os negócios e a economia local.

Campanha entra na reta final

No total, a campanha do Sicredi, realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios, por meio de sorteios semanais de R$ 5 mil que continuam até o fim da promoção, o sorteio especial de R$ 500 mil realizado em outubro, além do grande sorteio de R$ 1 milhão em dezembro, marcando o encerramento da ação.

Durante a campanha, a cada depósito de R$ 100,00 na poupança, o associado recebe um número da sorte para concorrer aos prêmios. Se as aplicações forem na modalidade poupança programada, quando o poupador autoriza, todos os meses, o depósito automático em sua poupança, as chances dobram, com dois números da sorte para concorrer. Os cupons e a lista dos ganhadores da campanha podem ser encontrados no site da promoção.