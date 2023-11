Associação dos Engenheiros presta apoio com vistorias gratuitas em pontos afetados pela chuva em Adamantina

Com o objetivo de aumentar a oferta do Ensino em Tempo Integral Municipal para os alunos do Ensino Fundamental, as EMEFs Teruyo Kikuta e Eurico Leite de Moraes ganharão, ao todo, nove salas de aula a partir de 2024.

As obras já foram iniciadas e avançam em ritmo acelerado, de acordo com informações da Secretaria de Educação da Prefeitura de Adamantina.

O investimento em recursos próprios é de R$ 820 mil.

Na Teruyo, a construção passou pela fase da fundação e impermeabilização para começar a superestrutura. Passou de 15% de execução.

Na Eurico, passou-se pela etapa de concretagem das vigas de respaldo para aplicação da laje. São mais de 30% da obra concluídos.

Ainda segundo a Educação, atualmente, o município tem em funcionamento duas salas de aula com 35 alunos matriculados no ensino integral na EMEF Eurico Leite.

“Para o ano letivo de 2024, a expectativa é aumentar o número de matriculados em ensino integral a partir do oferecimento de mais cinco turmas nas unidades escolares. Após o término das obras, a expectativa é que de forma gradual o município tenha até 500 alunos matriculados em ensino integral, tendo início com os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental”, completa.