ARTIGO: Nada de novo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“A cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre.” (Oscar Wilde)

By seb@r,

Então, ainda, pode ser, talvez, quem sabe e assim por diante mesmo estando por trás disto ou aquilo, ainda mais em meio ao tudo de menos nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O cenário atual continua o mesmo do outro TEMPO DO TEMPO, ou seja, quando tudo era apenas o final de mais um início sem o meio no caminho…

Mas, pode ser que aquilo que VOCÊ pensa que está olhando aqui ou daquele lado, isso é, pode ser tudo do mesmo lado e ponto quase final, tendo em vista (sic) que as MENTES MEDÍOCRES continuam circulando nos quatro cantos provincianos…

Nos lados denominados de PAREDES ALVAS, pelo visto em meio ao não visto, prevalece a máxima daquele outro artigo no ano passado, nestes ocasos de um talvez, deve-se registrar que o tal do MAQUINISTA continua na mesmice de sempre…

Também, não se pode deixar de lado a tal da EMINÊNCIA PARDA que predomina nos DESMANDOS naquelas PAREDES ALVAS, ainda, ouvir dizer que estão ALTERANDO para outra COR nos lados daquele CAMPUS que tem um nome que nunca esteve de acordo com o VISINÁRIO, porém, ainda bem que não colocaram a tal PLACA DE REGISTRO…

Nos lados do PINÓQUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS, parece que tudo pode ter início nas idas e vindas no próximo ano, ou seja, com a realização das ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Até onde estou sabendo pela REDE FOFOCA PROVINCIANA, existem este e aquele NOME, todavia, entendo que as CARTAS não estão em cima desta e muito menos daquela outra MESA, considerando as ETERNAS TROCAS NADA SIMBÓLICAS entre quem está no PODER e o outro lado, ou seja, quem pretende assumir o PODER em nome do PODER e para o PODER…

Estamos nos aproximando de mais um FINAL DE ANO e de um NOVO ANO NOVO, entretanto, cada qual deve saber por onde sair, isso é, se conseguir entrar de um jeito ou de outro nestes DESENCONTROS PROVINCIANOS…

Mesmo assim, apenas quem faz parte deste JOGO que envolve os mesmos de sempre quando se trata dos/as POLITIQUEIROS/AS mais do que VACINADOS, neste caso em especial, até mesmo os ditos NEGACIONISTAS de plantão…

Pra não esquecer daquele velho dito popular, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Tem um outro que afirma com aquela ironia de sempre: QUEM ESTÁ NA GARUPA NÃO SEGURA NAS REDEAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…