ADNAP e Partido NOVO fazem parceria para as eleições municipais de 2024, incluindo em Adamantina

No mês de outubro, o Partido NOVO realizou uma série de agendas em parceria com a ADNAP (Direita Nova Alta Paulista) na região, com foco nas próximas eleições municipais.

“Teremos pelo menos cinco possíveis pré-candidatos a prefeito pelo Partido NOVO na região, com grande chance de elegê-los”, disse Ricardo, presidente estadual do partido.

O presidente estadual também demonstrou entusiasmo com o crescimento do partido e com o trabalho realizado pela ADNAP, afirmando: “Essa organização da ADNAP é inédita no estado e no país, foi o que faltou para a direita nas eleições passadas e será uma parceria fantástica com o partido que mais cresceu no país nos últimos meses”, afirmou

A agenda abrangente incluiu reuniões com empresários, palestras com filiados do partido e associados da ADNAP em Adamantina, Tupi Paulista, Panorama, Parapuã e Bastos.

A semana de compromissos da ADNAP e do Partido NOVO encerrou-se no sábado, 28 de outubro, em Bauru, com palestras sobre treinamento de marketing para os postulantes ao pleito eleitoral das próximas eleições municipais.

Com informações da ADNAP