51 pontos em espaços e prédios públicos passarão a ter sistema de segurança e de ronda motorizada

O Sicoob Nosso, uma instituição financeira que se destaca por sua forte ligação com a comunidade local, está comemorando seu 35º aniversário. Ao longo dessas três décadas e meia, o Sicoob Nosso tornou-se um pilar essencial na vida financeira de muitos cooperados, contribuindo significativamente para o crescimento econômico e social da região.

O Sicoob Nosso teve sua origem como Sicoob Cocrealpa, estabelecido em uma Assembleia Geral realizada em 1988 por um grupo de 20 cooperados produtores rurais na cidade de Adamantina, São Paulo. Suas atividades tiveram início em 18 de novembro de 1988, inicialmente voltadas para produtores rurais. Posteriormente, o Banco Central autorizou a admissão livre em 2015, permitindo a inclusão de cooperados de todos os segmentos.

Ao longo de mais de três décadas, o Sicoob Nosso experimentou um crescimento notável em termos de agências, cooperados e ativos. Desde sua fundação em 1988, o Sicoob Nosso tem trilhado um caminho de constante evolução e comprometimento com seus associados. O que começou como uma iniciativa local transformou-se em uma instituição de referência, contando agora com 18 agências distribuídas pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo reconhecida pela solidez e pelo apoio à comunidade.

Um dos momentos significativos em nossa trajetória é a aquisição do Cine Santo Antônio em Adamantina, destinado à criação da nossa nova sede, com previsão para 2024. Este marco representa não apenas um avanço físico, mas também simboliza nosso compromisso contínuo com o fortalecimento da comunidade e o aprimoramento dos serviços oferecidos aos nossos cooperados.

“Parabéns aos nossos cooperados, conselheiros, diretores e colaboradores por essa linda trajetória. Participar dessa história é um grande privilégio, uma jornada marcada por esforços conjuntos, resiliência e dedicação de cada indivíduo que contribuiu para moldar o que somos hoje. Juntos, construímos não apenas uma instituição financeira, mas uma comunidade unida pelo propósito de prosperar e promover o bem-estar mútuo. Que este celebrado caminho nos inspire a continuar crescendo e alcançando novas conquistas, sempre fortalecidos pelo espírito cooperativo que nos impulsiona”, comenta o Presidente do Conselho do Sicoob Nosso, Sr. Osvaldo Kunio Matsuda

Ao longo desses anos, o Sicoob Nosso passou por transformações significativas, refletindo não apenas a evolução física, mas também simbolizando o compromisso contínuo com a modernidade e a excelência.

NÚMEROS QUE CONTAM UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Os números são testemunhas da estabilidade financeira e do crescimento consistente do Sicoob Nosso:

Ativo total: R$ 982.523.419

Patrimônio líquido: R$ 115.496.534

Operações de crédito: R$ 505.491.506

Depósitos totais: R$ 696.418.148

Associados: 19.672

Esses resultados não são apenas estatísticas, mas representam o apoio mútuo entre o Sicoob Nosso e seus cooperados ao longo dos anos.

Enquanto celebramos as conquistas passadas, o Sicoob Nosso mantém os olhos firmemente voltados para o futuro. Investimentos em tecnologia, ampliação de serviços e o fortalecimento contínuo dos laços com a comunidade são as prioridades que impulsionarão os próximos capítulos desta história de sucesso.

Junte-se a nós nesta celebração e faça parte do futuro do Sicoob Nosso.

Tem gente que acha que somos só um banco, tem gente que sabe que somos muito mais!

Sicoob Nosso, sempre junto!