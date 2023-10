Rotaract Club de Adamantina realiza evento beneficente em prol ao Lar dos Velhos

O evento tem um objetivo filantrópico. O lucro da festa, será revertido na compra de uma secadora industrial para o Lar dos Velhos de Adamantina. Todas as ações realizadas pelo Rotaract são voltadas para a sociedade, a ideia é, incluir a festa no calendário anual de eventos do município e, a cada edição direcionar o lucro para alguma instituição adamantinense.

Com uma decoração temática e interativa, a festa promete fazer com que o público faça uma viagem no tempo. Além disso, haverá uma praça de alimentação, onde o público poderá lachar na hora em que bater aquela fome.

O line up está pra lá de especial! O Dj Ricado Costa, será o responsável por dar as boas vindas e fazer a galera relembrar os hits da época. Pela primeira vez na região, Sandy e Junior Cover, vai fazer muita gente pular e chorar ao som das músicas que marcaram a geração. Para fechar com chave de ouro, o Dj Emanoel Perez (Bagunça do EP), vai encerrar a noite com o melhor do funk dos anos 2000’s.

A festa acontecerá no dia 11 de novembro de 2023, no Rotary Club de Adamantina, a partir das 22h00. As vendas dos convites já estão disponíveis. Você pode comprar online, através da plataforma ticket fire (link na bio do instagram da festa – @derepente2000), e também nos pontos físicos, no Açaí da Barra das cidades de Adamantina, Lucélia e Dracena.