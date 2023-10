Prefeitura de Adamantina institui Programa de Desligamento Voluntário Incentivado

Teve início ontem (16) e segue até quinta-feira (19), a Feira do Empreendedor em São Paulo, realizada pelo SEBRAE – SP. Adamantina marca presença no evento pela primeira vez e o município participa com o objetivo de apresentar a cidade como um lugar voltado ao turismo de negócios, pois o município é Município de Interesse Turístico (MIT).

A participação é inédita e coloca a cidade em posição de destaque em relação aos municípios estaduais, considerando que dos 645 do Estado, apenas 80 estarão participando do evento.

O estande que tem como slogan #vempraadamantina está recebendo visitantes de diversas localidades presentes na feira. De acordo com a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, todos os que passaram demonstraram interesse em conhecer Adamantina.

“Todos os visitantes que estamos recebendo em nosso espaço vieram com o foco voltado para o turismo no interior que tem sido uma das vertentes daqueles que moram na capital e buscam atrativos diferentes que as cidades menores tem a oferecer”, afirma.

No espaço de Adamantina, quem visita o local pode conhecer as rotas turísticas que são desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo como uma forma de mostrar as belezas naturais do município.

Como forma de fomentar o turismo rural, o município tem apoiado a criação da rota das frutas.

Para isso, realizou com os proprietários, gestores e gerentes de empresas o curso de Promoção e Comercialização de Turismo Rural, desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com Sindicato Rural de Adamantina, do Senar São Paulo e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP).