Jardim Brasil promove tradicional Torneio de Futebol Médio dia 12 de novembro

Associação dos Moradores do Jardim Brasil, através de Thiago Lima (Presidente) e Alex Miranda (Vice) e membros da diretoria, em parceria com a Selar Adamantina estará promovendo o seu evento esportivo, o tradicional Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

A competição esportiva acontecerá no dia 12 de novembro, a partir das 8h30, na praça de esportes do bairro com a participação de 16 equipes.

REUNIÃO

Segundo os organizadores a reunião com os dirigentes de equipes para elaboração da tabela está marcado para acontecer na segunda-feira (6), às 20h00 no Centro Comunitário do bairro.

PREMIAÇÃO

Ficou definido que as premiações serão troféus e prêmios surpresa, para as equipes melhores colocadas e ainda o artilheiro e o goleiro menos vazado.

No local terá completo serviço de bar e som ambiente.

Informações e inscrições com organizador Thiago Lima (18) 99644-8468.