Adamantina está entre as quatro melhores cidades do Brasil para longevidade

Assunto foi destaque na edição de ontem (26) do Jornal Nacional

Adamantina está entre as quatro melhores cidades médias para longevidade do Brasil, conforme o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL). O assunto foi destaque na edição de ontem (26), do Jornal Nacional. Do estado de São Paulo, somente o município figura entre as cinco melhores cidades médias do relatório.

De acordo com o relatório do IDL, na categoria cidade médias foram avaliados 674 municípios com o número de habitantes entre 34.850 a 99.999. Em 2020, o município ficou em primeiro lugar e agora está entre as cinco melhores em uma nova categoria.

Essa categoria foi criada para a nova divulgação do índice, mas tanto Adamantina como os demais municípios já haviam participado das edições anteriores do IDL.

Contudo, de acordo com o relatório, até o ano de 2020, menos de mil cidades eram avaliadas e o que significava que pequenas cidades ficavam de fora.

Os dados usados para a edição de 2023 são: o PIB per capita, divulgado pelo IBGE, tem como data de referência o ano de 2020.

Foram usados ainda 9 indicadores do DATASUS com data de referência de 2021. Todos os demais são do ano passado, com dados disponíveis no fim do primeiro semestre de 2023.

O índice avaliou e pontuou como os melhores resultados de Adamantina os que fazem referência a saúde.

Adamantina apresenta altos números de leitos hospitalares (16º maior), profissionais com nível superior (10º maior), procedimentos hospitalares (13º maior) e estabelecimentos de saúde (37º maior) e na econômica, a população idosa do município é a maior na categoria.

O IDL é apresentado pela terceira vez pelo Instituto de Longevidade com base em dados públicos que vão refletir as peculiaridades de municípios que impactam e interessam o público-alvo do estudo, que são pessoas acima de 60 anos. Os dados são atualizados de forma constante desde 2017.

“Mais uma vez, figuramos entre as melhores cidades do Brasil, o que é motivo de satisfação, pois temos desenvolvido diversas ações municipais. Para os idosos, temos o Conselho da Pessoa Idosa que tem sido extremamente atuante, ações sob o comando da secretária Andréia e equipe, promovendo atividades e cuidando do público na faixa etária”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

