Prefeitura de Adamantina entrega 100 cobertores a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a entrega de 100 cobertores para entidades assistenciais do município vinculadas ao benefício eventual. A ação reforça o compromisso da Administração Municipal com a proteção social e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o período de baixas temperaturas.
Os cobertores foram doados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Adamantina e pela Lavanderia Celaví, cuja parceria foi fundamental para ampliar o atendimento às pessoas que mais necessitam neste período de inverno.
Ao todo, cinco entidades foram contempladas, recebendo 20 cobertores cada. As instituições beneficiadas são:
Ave Cristo;
Associação Pão de Santo Antônio;
Casa da Sopa;
Paróquia Nossa Senhora de Fátima;
Associação São Vicente de Paulo.
A iniciativa fortalece a rede de assistência social do município, permitindo que as entidades ampliem o atendimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.
O Fundo Social de Solidariedade agradece à OAB de Adamantina e à Lavanderia Celaví pela solidariedade e pelo compromisso social demonstrados por meio da doação, evidenciando a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada em ações que promovem acolhimento e cuidado com a população.
A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com as políticas públicas de assistência social e destaca que parcerias como essa são essenciais para fortalecer a rede de proteção social do município, beneficiando diretamente quem mais precisa.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA