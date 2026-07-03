Prefeitura de Adamantina entrega 100 cobertores a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a entrega de 100 cobertores para entidades assistenciais do município vinculadas ao benefício eventual. A ação reforça o compromisso da Administração Municipal com a proteção social e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o período de baixas temperaturas. A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a entrega de 100 cobertores para entidades assistenciais do município vinculadas ao benefício eventual. A ação reforça o compromisso da Administração Municipal com a proteção social e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o período de baixas temperaturas.

Os cobertores foram doados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Adamantina e pela Lavanderia Celaví, cuja parceria foi fundamental para ampliar o atendimento às pessoas que mais necessitam neste período de inverno.

Ao todo, cinco entidades foram contempladas, recebendo 20 cobertores cada. As instituições beneficiadas são:

Ave Cristo;

Associação Pão de Santo Antônio;

Casa da Sopa;

Paróquia Nossa Senhora de Fátima;

Associação São Vicente de Paulo.

A iniciativa fortalece a rede de assistência social do município, permitindo que as entidades ampliem o atendimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

O Fundo Social de Solidariedade agradece à OAB de Adamantina e à Lavanderia Celaví pela solidariedade e pelo compromisso social demonstrados por meio da doação, evidenciando a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada em ações que promovem acolhimento e cuidado com a população.