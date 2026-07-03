Irmãos batem carro na traseira de carreta na SP-255; um deles morreu e outro ficou ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia Chico Landi (SP-255), que liga Jaú (SP) a Barra Bonita (SP), na noite de quinta-feira (1º).
Segundo a Central de Monitoramento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as vítimas estavam em um carro que bateu na traseira de uma carreta.
A frente do carro ficou completamente destruída com o impacto da batida.
De acordo com a Polícia Rodoviária, as duas vítimas eram homens. A vítima grave tem 46 anos e foi encaminhada para a Santa Casa de Jaú. O homem que morreu no local tinha 42 anos e era o motorista do carro.
Os dois eram irmãos e moravam em Botucatu (SP). O motorista da carreta não se feriu e horas depois foi liberado para seguir viagem.
As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação