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Geral

Caminhonete capota após ser atingida por caminhão no acostamento de rodovia

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Uma caminhonete capotou após ser atingida por um caminhão no acostamento da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), entre Cravinhos (SP) e Ribeirão Preto (SP), na tarde desta quinta-feira (2).

O motorista da caminhonete, de 38 anos, relatou que havia parado no acostamento para atender a uma ligação telefônica quando foi atingido pelo caminhão. Com o impacto da colisão, o veículo saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou.

Já o motorista do caminhão afirmou que o veículo estava fora do acostamento. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Apesar do susto, o motorista da caminhonete, de 38 anos, sofreu apenas escoriações leves. Ele recebeu atendimento de equipes de resgate no local e não precisou ser encaminhado a um hospital.

De acordo com a Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho, a área foi sinalizada para permitir o atendimento da ocorrência.

Por g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Eudis Filho/ CBN Ribeirão Preto

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