Vereadores propõem instalação de QR Code em postes para agilizar manutenção da iluminação pública em Adamantina

Uma indicação apresentada na Câmara Municipal de Adamantina sugere a modernização do sistema de iluminação pública por meio da instalação de QR Codes nos postes da cidade. A proposta, registrada como Indicação nº 126/2026, foi encaminhada ao prefeito José Tiveron, com o objetivo de tornar mais ágil e eficiente o processo de comunicação de falhas por parte da população.

O documento, de autoria dos vereadores Daniel Fabri e Aguinaldo Galvão, solicita que a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Planejamento avaliem a viabilidade técnica e operacional da medida. A ideia é que cada poste receba uma identificação por QR Code, permitindo que o munícipe, ao escanear o código com o celular, registre rapidamente ocorrências como lâmpadas queimadas ou defeitos na iluminação.

De acordo com os parlamentares, a iniciativa busca enfrentar um problema recorrente enfrentado pelos moradores: a dificuldade em comunicar falhas na iluminação pública, seja pela ausência de canais acessíveis ou pela demora na identificação exata do ponto com defeito. Com o sistema digital, a localização do poste seria automaticamente informada, facilitando o atendimento.

A proposta destaca ainda que a iluminação pública adequada desempenha papel fundamental na segurança da população, contribuindo para a prevenção de acidentes e o combate à criminalidade. Além disso, a identificação individual dos postes pode auxiliar o poder público no planejamento e na execução dos serviços de manutenção, otimizando recursos e reduzindo retrabalho.

Os vereadores também citam experiências positivas em outras cidades, como Tupã, onde o uso de QR Codes em postes já é realidade e tem proporcionado maior agilidade na solução de problemas.

Caso seja implementada, a medida deverá integrar os códigos a uma plataforma digital de atendimento, ampliando a participação popular e promovendo a modernização da gestão pública municipal.

.