Aspectos Jurídicos no Cuidado da Pessoa Com Demência será o tema do encontro do Grupo de Apoio a Cuidadores das Pessoas com Demência

Desta vez, a reunião irá abordar os aspectos jurídicos no cuidado da pessoa com demência e a temática será abordada pelo advogado Bruno Ganacin Torturelo que é especialista em Direito do Trabalho pelo Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente e mestrando pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Na oportunidade, o palestrante trará reflexões e orientações sobre autonomia, tomada de decisões, direitos da pessoa idosa, responsabilidade familiar, curatela e proteção legal.

A abordagem do tema é necessária, pois a compreensão desses aspectos é fundamental para proporcionar um cuidado mais seguro, ético e humanizado.

Sobre o Grupo de Cuidadores de Idosos com Demência

O grupo de cuidadores de idosos com demência teve início em 2024 com o objetivo de melhorar o atendimento dos idosos portadores da doença de Alzheimer e outras demências em sua residência, a redução nas dúvidas e intercorrências durante os atendimentos e a melhora do suporte psicológico ao cuidador.