Aspectos Jurídicos no Cuidado da Pessoa Com Demência será o tema do encontro do Grupo de Apoio a Cuidadores das Pessoas com Demência

Desta vez, a reunião irá abordar os aspectos jurídicos no cuidado da pessoa com demência e a temática será abordada pelo advogado Bruno Ganacin Torturelo que é especialista em Direito do Trabalho pelo Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente e mestrando pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Na oportunidade, o palestrante trará reflexões e orientações sobre autonomia, tomada de decisões, direitos da pessoa idosa, responsabilidade familiar, curatela e proteção legal.
A abordagem do tema é necessária, pois a compreensão desses aspectos é fundamental para proporcionar um cuidado mais seguro, ético e humanizado.
Sobre o Grupo de Cuidadores de Idosos com Demência
O grupo de cuidadores de idosos com demência teve início em 2024 com o objetivo de melhorar o atendimento dos idosos portadores da doença de Alzheimer e outras demências em sua residência, a redução nas dúvidas e intercorrências durante os atendimentos e a melhora do suporte psicológico ao cuidador.
A iniciativa para a criação do grupo é do médico geriatra e especialista em Alzheimer e coordenador do curso de Medicina da FAI Alessandro Jacinto e foi organizada a partir da parceria da Prefeitura de Adamantina com a FAI.
As reuniões acontecem toda última quarta-feira do mês, na FAI, às 19h e é aberta aos familiares e cuidadores interessados, sendo coordenada por um profissional de equipe multidisciplinar. Não é necessário se inscrever para participar.
Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18 3502-3130 e/ou pelas redes sociais pelas redes sociais: @grupodeapoioacuidadores