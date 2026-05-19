Domingo no Parque terá o “Bateras in Adamantina”

Neste domingo, 24 de maio, a partir das 17h, a Prefeitura de Adamantina realiza mais uma edição do Domingo no Parque. Abrindo a programação, os integrantes do Circo Imaginário farão o espetáculo de palhaçaria que tem como título “Segredos de Ventilador”.

A partir das 19h, haverá uma apresentação do “Bateras in Adamantina”. Cerca de 30 baterias tocarão juntos 12 músicas. Conforme Renato Belloni, responsável pela apresentação, a junção das baterias gera uma sensação incrível, pressão de som e a sincronia também chama a atenção.