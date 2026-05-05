Prefeitura de Adamantina registra novo caso de descarte irregular e reforça orientações à população

No local, foram descartados restos de materiais de construção, como pisos e concreto, justamente em uma área que já havia passado por limpeza e recebido o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas. A ação anterior teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e reforçar que o espaço não é apropriado para esse tipo de prática.
Mesmo com a instalação de placa informativa alertando sobre crime ambiental e incentivando denúncias, o descarte irregular voltou a ocorrer, evidenciando a necessidade de maior conscientização da população.
Ações e penalidades
De acordo com a legislação municipal, quando o descarte irregular ocorre em área particular, o proprietário é notificado para realizar a limpeza e dar a destinação correta aos resíduos no prazo de 10 dias. Caso não haja regularização, o Município executa o serviço, aplica multa de 200 UFMs (R$ 1.004,00) e cobra os custos operacionais.
Entre os custos estão:
Hora-máquina (pá carregadeira): R$ 450,00 por hora
Retirada de entulho: R$ 345,00 por viagem
O valor total é posteriormente repassado ao responsável pelo terreno.
Em 2026, já foram realizadas 10 notificações relacionadas a esse tipo de ocorrência. Até o momento, não houve aplicação de multas.
Nos casos de áreas públicas, a Prefeitura também realiza a limpeza, mobilizando equipes e maquinários que poderiam estar sendo destinados a outras demandas do município.
Descarte correto
A Prefeitura orienta a população sobre a destinação adequada dos resíduos:
Resíduos da Construção Civil (RCC) (areia, cimento, tijolos, entre outros) devem ser encaminhados à Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, localizada na Estrada Municipal ADM-30, km 02, Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.