Prefeitura de Adamantina registra novo caso de descarte irregular e reforça orientações à população

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, voltou a registrar um novo caso de descarte irregular de resíduos na zona rural do município. A ocorrência foi identificada no último fim de semana, às margens do Córrego Oriente, na região dos residenciais Eco Ville I e II e Residencial Aliança. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, voltou a registrar um novo caso de descarte irregular de resíduos na zona rural do município. A ocorrência foi identificada no último fim de semana, às margens do Córrego Oriente, na região dos residenciais Eco Ville I e II e Residencial Aliança. No local, foram descartados restos de materiais de construção, como pisos e concreto, justamente em uma área que já havia passado por limpeza e recebido o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas. A ação anterior teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e reforçar que o espaço não é apropriado para esse tipo de prática. Mesmo com a instalação de placa informativa alertando sobre crime ambiental e incentivando denúncias, o descarte irregular voltou a ocorrer, evidenciando a necessidade de maior conscientização da população.

Ações e penalidades De acordo com a legislação municipal, quando o descarte irregular ocorre em área particular, o proprietário é notificado para realizar a limpeza e dar a destinação correta aos resíduos no prazo de 10 dias. Caso não haja regularização, o Município executa o serviço, aplica multa de 200 UFMs (R$ 1.004,00) e cobra os custos operacionais. Entre os custos estão: Hora-máquina (pá carregadeira): R$ 450,00 por hora

Retirada de entulho: R$ 345,00 por viagem O valor total é posteriormente repassado ao responsável pelo terreno. Em 2026, já foram realizadas 10 notificações relacionadas a esse tipo de ocorrência. Até o momento, não houve aplicação de multas. Nos casos de áreas públicas, a Prefeitura também realiza a limpeza, mobilizando equipes e maquinários que poderiam estar sendo destinados a outras demandas do município.

Descarte correto A Prefeitura orienta a população sobre a destinação adequada dos resíduos: Resíduos da Construção Civil (RCC) (areia, cimento, tijolos, entre outros) devem ser encaminhados à Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, localizada na Estrada Municipal ADM-30, km 02, Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Materiais volumosos (sofás, armários, mesas, guarda-roupas, entre outros) também podem ser levados ao local ou recolhidos mediante solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, pelo telefone (18) 99799-7431.

Poda ou retirada de árvores exige autorização prévia da Prefeitura, podendo ser solicitada pelo Portal do Cidadão ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini.

A Administração Municipal reforça que o descarte irregular é crime ambiental e destaca a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa, organizada e sustentável. A preservação dos espaços urbanos e rurais é responsabilidade de todos e contribui diretamente para a qualidade de vida e proteção dos recursos naturais.