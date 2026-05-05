Fundo Social de Solidariedade realiza entrega de alimentos à Paróquia Nossa Senhora de Fátima

A solidariedade da população de Adamantina já começa a fazer a diferença. O Fundo Social de Solidariedade realizou, nesta segunda-feira (4), a entrega de 161 quilos de alimentos à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, arrecadados durante o Dia D da Campanha do Agasalho 2026, realizado no dia 26 de abril.

A ação integra a campanha promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social, que teve início com ampla mobilização da comunidade e participação ativa de voluntários.

Durante o Dia D, 48 atiradores do Tiro de Guerra, juntamente com voluntários, percorreram diversos bairros da cidade para arrecadar doações diretamente com os moradores. A atividade foi coordenada pelo 1º Sargento Gilberto das Neves, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Adamantina.

A iniciativa reforça o espírito de cooperação entre poder público, instituições e sociedade civil, ampliando o alcance da campanha e incentivando a solidariedade entre os munícipes.

A Campanha do Agasalho segue com o objetivo de arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio.

As doações também podem ser feitas em pontos fixos espalhados pela cidade, como Camda, OAB, Fundo Social de Solidariedade, Tiro de Guerra, Sicoob Nosso e Adagro, facilitando a participação da população.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a campanha continua e reforça a importância do engajamento da comunidade para ampliar o atendimento às famílias que mais precisam neste período.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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