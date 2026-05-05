Alunos de Agronomia da FAI vivenciam inovações e tecnologias agropecuárias na Agrishow 2026

Alunos de todos os anos do curso de Agronomia da FAI participaram da Agrishow 2026 – Feira Internacional de Tecnologia em Ação. O evento é reconhecido como a maior feira agropecuária do Brasil e uma das maiores feiras agrícolas do mundo, tendo ocorrido no período de 27 de abril a 1º de maio, no município de Ribeirão Preto.

A visita técnica dos estudantes ao evento ocorreu em dois dias distintos. No dia 29 de abril, o grupo foi acompanhado pelo professor e coordenador do curso, José Carlos Cavichioli. Já no dia 1º de maio, os alunos estiveram acompanhados do professor Paulo Sérgio da Silva e do orientador de estágio Daniel da Silva da Silveira. Toda a atividade contou com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino da FAI.

Durante a programação, os universitários puderam visitar diversos estandes ligados às mais variadas áreas do agronegócio, incluindo agricultura familiar, agricultura de precisão, máquinas e implementos agrícolas, equipamentos para irrigação, corretivos, fertilizantes e defensivos. A oportunidade permitiu que os alunos vivenciassem na prática diversos conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Além disso, a visita possibilitou conferir de perto as mais modernas tecnologias utilizadas no setor, ampliando horizontes, despertando o interesse pelo conhecimento e preparando os futuros profissionais para o mercado de trabalho.

Tendências e inovações

Reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio, a feira apresentou soluções para todos os tamanhos de propriedades e tipos de culturas e safras. Em sua 31ª edição, consolidada com absoluto sucesso em 2026, a Agrishow reuniu mais de 800 marcas expositoras em 520 mil m² de área, atraindo mais de 197 mil visitantes qualificados.

Uma das atrações de destaque visitadas neste ano foi a Agrishow Labs. Este espaço consiste em uma área dentro da Arena de Tecnologia e Inovação que conecta o público visitante diretamente com startups do agronegócio e suas respectivas soluções, configurando-se como um ambiente perfeito para a realização de networking e de muitos negócios.

O evento também contou com o Pavilhão do Produtor Artesanal, que reuniu diversos produtores de todo o estado de São Paulo. O espaço promove e valoriza a comercialização de itens artesanais, como cerveja, vinho, cachaça, mel, charcutaria, queijos e azeites, o que ofereceu aos visitantes uma verdadeira experiência voltada aos sabores regionais.

Por Gustavo Amaral / Foto: Prof. Dr. José Carlos Cavichioli

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