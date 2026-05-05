Piloto de paramotor que morreu após queda em Lucélia era morador de Adamantina



Um acidente com paramotor terminou em morte na tarde desta segunda-feira (4), em Lucélia, por volta das 17h30. A vítima foi identificada como Adalberto Valdevino, morador de Adamantina e ex-policial penal.

Segundo as informações, o equipamento caiu em uma área verde da cidade. O piloto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina e encaminhado para a Santa Casa de Lucélia, onde já deu entrada em parada cardiorrespiratória.



Equipes médicas realizaram manobras de reanimação, porém, o homem não resistiu e teve o óbito confirmado momentos após o atendimento médico.

O velório ocorre na manhã desta terça-feira (5), no Jardim da Saudade Haddad. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal de Adamantina.