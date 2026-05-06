Prazo para destinação ao Imposto de Renda do Bem vai até dia 29 de maio

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Bruno Rossato, esteve nos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina para falar no pro-grama Entrevista da Semana sobre a campanha Imposto de Renda do Bem 2026, que visa receber recursos para ajudar no atendimento a crianças, adolescentes e idosos do município.

As entidades vinculadas à iniciativa são a APAE, o IAMA, o Lar Cristão, a Casa do Garo-to, o Projeto ASA, também o Lar dos Velhos, o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e o Centro-Dia.

Bruno informou que os recursos são investidos na compra de equipamentos e instru-mentos, alimentação, produtos de higiene, compra de brinquedos, desenvolvimento de projetos, viagens de lazer e até no pagamento de funcionários.

“Mas o maior desafio ainda é a conscientização daqueles que podem aderir e destinar o seu Imposto de Renda para essa campanha. Por isso precisamos sempre estar divulgando e informando, já que muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer a destinação e, principalmente, esclarecer que a pessoa não paga nada a mais para destinar o IR e também não interfere na sua restituição, não tem desconto algum. Na verdade, uma parte dno Imposto devido, naquilo que você já iria pagar de qualquer forma para o Governo Federal é direcionada para ficar no município”, enfatiza.

A campanha começou em 2017. Segundo o representante a média anual de arrecada-ção é de R$ 500 mil. Portanto, até 2025 já foram arredados cerca de R$ 4 milhões.

“Contate o seu contador, informe que quer fazer a declaração para o Imposto de Ren-da do bem, porque você estará beneficiando diretamente crianças, adolescentes e idosos do nosso município. É uma forma de garantir que esses recursos fiquem aqui. O prazo vai até 29 de maio”, completou Bruno.

A entrevista na íntegra está disponível no Portal Adamantina NET e no Facebook do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

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