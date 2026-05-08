Adamantinense Vinícius Costa é convocado pela primeira vez para a seleção brasileira de atletismo

“O Campeonato Ibero-Americano tem uma importância muito grande para mim, porque é uma competição internacional de alto nível, e representar o Brasil nele é a realização de um sonho. Estar entre os atletas convocados para defender a Seleção Brasileira nos 400 metros com barreiras mostra que todo o esforço, dedicação e dificuldades enfrentadas ao longo da minha trajetória valeram a pena”, destaca o adamantinense.

Segundo a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), todas as convocações seguem critérios previamente definidos e divulgados à comunidade esportiva. Foram chamados os primeiros colocados do Ranking Brasileiro nas provas individuais, considerando o período entre 31 de julho de 2025 e 26 de abril de 2026, com limite de dois atletas por prova. As vagas restantes foram preenchidas conforme o Ranking de Pontos da World Athletics.

O presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, destacou a diversidade e a qualidade da equipe brasileira. “Temos uma equipe experiente, com atletas de todas as regiões do país, o que mostra que o trabalho está sendo feito no Brasil inteiro. Gosto de destacar essa brasilidade das seleções. Meus cumprimentos a todas as equipes, treinadores e federações. Isso move o atletismo em todo o País”, afirmou.

Natural de Mirandópolis, mas criado em Adamantina, Vinícius iniciou no atletismo aos oito anos de idade após participar de uma competição escolar realizada no campo da Acrea (Associação Cultural Recreativa de Adamantina). Na ocasião, conquistou três medalhas de bronze e passou a treinar com o professor Domingos Carmo Rocetão.

O atleta permaneceu em Adamantina até 2019, quando deixou a cidade em busca de melhores condições de treinamento e estrutura para desenvolver a carreira no esporte. Hoje, a primeira convocação para a seleção brasileira representa um marco importante em sua trajetória no atletismo nacional. “Receber essa convocação foi uma mistura de emoção, felicidade e gratidão. É um momento que sempre vou lembrar, porque representa tudo o que já vivi dentro do atletismo e me dá ainda mais motivação para continuar buscando meus objetivos”, conclui Vinícius.