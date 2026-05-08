Polícia Civil ministra palestra no Tiro de Guerra de Adamantina

Nesta terça (5), a Polícia Civil por meio dos Policiais Civis Osvaldo Rodolfo Júnior e Israel Pereira Coutinho, proferiram palestra para jovens cumprindo o serviço militar junto ao Tiro de Guerra de Adamantina. Nesta terça (5), a Polícia Civil por meio dos Policiais Civis Osvaldo Rodolfo Júnior e Israel Pereira Coutinho, proferiram palestra para jovens cumprindo o serviço militar junto ao Tiro de Guerra de Adamantina.

A explanação abrangeu a atividade da Polícia Civil, sendo abordadas questões de polícia judiciária e operações especiais, com exibição de equipamentos e armamentos utilizados. Também foram tratados temas relacionados às carreiras e formas de ingresso na Instituição.