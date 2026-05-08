Adamantina promove capacitação para fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a capacitação “ECA: Políticas de Proteção, Violência, Acolhimento e Responsabilização”, voltada aos profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).

A formação tem como foco a qualificação técnica dos participantes para atuação em situações de violação de direitos, fortalecendo ações de prevenção, acolhimento, proteção e responsabilização conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O curso é ministrado por Alexandre Gil de Mello, advogado, mestre em Direito e especialista em Desenvolvimento Infantil, com formação executiva em Harvard e ampla atuação nas áreas de assistência social, infância e adolescência. O palestrante já atuou como presidente do CMDCA e secretário de Assistência Social de Penápolis/SP. Atualmente, é procurador-geral de Avanhandava/SP, presidente da FUNEPE – Fundação Educacional de Penápolis e consultor em políticas públicas voltadas à proteção social e garantia de direitos.

Participaram da abertura do evento o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lúcia Haga e representantes das secretarias municipais de Assistência Social de Adamantina e Inúbia Paulista.

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância do fortalecimento da rede de proteção e da capacitação contínua dos profissionais que atuam diretamente no atendimento de crianças e adolescentes.

“Trabalhar a proteção da infância e adolescência exige preparo, responsabilidade e integração entre os setores. Investir na capacitação dos profissionais é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais qualificado e fortalecer as ações de prevenção, acolhimento e garantia de direitos”, afirmou José Carlos Martins Tiveron.

A capacitação acontece até o meio-dia desta sexta-feira, 8 de maio, na Sala 11 – Bloco I – FAI (Campus II), reunindo conselheiros tutelares, profissionais do SUAS, representantes das áreas da saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça, CMDCA e organizações da sociedade civil.

Entre os temas abordados estão os fundamentos do ECA, políticas de proteção, violência contra crianças e adolescentes, acolhimento institucional e medidas socioeducativas.

A iniciativa é realizada em parceria entre os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Adamantina e Inúbia Paulista, contando também com o importante apoio e participação da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, fortalecendo a integração regional das políticas de proteção à infância e adolescência.

A ação reforça o compromisso das administrações municipais com o fortalecimento da rede de proteção e a qualificação contínua dos profissionais que atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA