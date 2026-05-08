Museu Setsu Onishi promove programação especial durante a Semana Nacional de Museus 2026 em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará entre os dias 18 e 20 de maio de 2026, no Museu Setsu Nishi, uma programação especial em comemoração à Semana Nacional de Museus, iniciativa promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo o país.

Com uma agenda diversificada e gratuita, a programação contará com oficinas, visitas guiadas, exibição de vídeos históricos, homenagens e encontros voltados à valorização da memória, da cultura e da identidade de Adamantina e região.

As atividades acontecem no Museu Setsu Nishi e têm como proposta aproximar a população do patrimônio histórico e cultural do município, promovendo reflexões sobre memória coletiva, preservação histórica e identidade comunitária.

A Administração Municipal reforça que a valorização da cultura e da preservação histórica é uma das prioridades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Museu Setsu Nishi representa um importante espaço de preservação da memória de Adamantina, reunindo registros, documentos, objetos e histórias que ajudam a compreender a formação e o desenvolvimento do município ao longo das décadas.

Programação

DIA 1 — SEGUNDA-FEIRA | 18 de maio de 2026

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

Exibição contínua de vídeos históricos da cidade e da região, abordando temas sociais, demográficos e políticos. Entrada gratuita e visitação livre ao longo do dia.

10h e 14h — Visitas Guiadas do Museu

Dois horários especiais para visitação guiada ao acervo, com apresentação histórica de peças, documentos e fotografias.

15h — Oficina do Futebol de Adamantina

Bate-papo com o ex-jogador adamantinense Orlando Rodrigues Daniel, o “Kakinha”, resgatando memórias e histórias do futebol local.

20 vagas | Certificado de participação.

DIA 2 — TERÇA-FEIRA | 19 de maio de 2026

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

Exibição contínua de vídeos históricos da cidade e região.

10h e 14h — Visitas Guiadas do Museu

Visitação guiada ao acervo histórico do Museu Setsu Nishi.

13h às 15h — Oficina de Bordado em Fotografias

Atividade prática que une memória visual e artesanato, com intervenções em fotografias históricas por meio do bordado.

Vagas limitadas | Certificado ao final.

20h — Oficina “Reviver Adamantina: Uma história contada”

Encontro com o historiador e escritor João Carlos Rodrigues e Vitor Rafael Borges Filgueira, vice-diretor da Associação de Astronomia de Mariápolis (ASAUM) e estudante de História.

20 vagas | Certificado de participação.

DIA 3 — QUARTA-FEIRA | 20 de maio de 2026

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

Exibição contínua de vídeos históricos da cidade e região.

10h e 14h — Visitas Guiadas do Museu

Apresentação do acervo e da história do Museu Setsu Nishi.

19h — Cerimônia Especial

Entrega de Moção de Congratulações e Aplausos ao ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel (Kakinha), em reconhecimento à sua contribuição ao futebol adamantinense e ao lançamento de seu livro.

A solenidade contará com autoridades, convidados e apresentação da Orquestra de Sopros do Projeto Guri.

20h — Oficina Temática “Do Arquivo Histórico ao Museu Setsu Nishi”

Atividade conduzida pela professora Izabel Castanha Gil e pelo professor Tiago Rafael, abordando a construção da memória coletiva e do patrimônio histórico de Adamantina.

20 vagas | Certificado de participação.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. As oficinas possuem vagas limitadas e garantem certificado de participação aos inscritos.

As inscrições e informações adicionais podem ser obtidas diretamente junto ao Museu Setsu Nishi.

A Semana Nacional de Museus reforça a importância dos espaços culturais como instrumentos de preservação da história, promoção do conhecimento e fortalecimento da identidade das comunidades.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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