Coordenador do curso de Medicina da FAI recebe Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Adamantina

O médico e professor Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina – FAI, foi homenageado pela Câmara Municipal com a Moção de Congratulações e Aplausos Nº 004/2026. A honraria legislativa reconhece a nova e promissora fase do curso sob sua liderança, destacando a sua missão de consolidar o recém-aprovado internato médico no município.

Nascido na cidade, o homenageado possui uma forte ligação com o município. O coordenador destacou o sentimento de retribuir à sua terra natal ao assumir a gestão da graduação: “Como adamantinense, filho de adamantinenses e neto de pioneiros da cidade, só posso estar imensamente grato pela homenagem. Vontade de aprimorar, cada vez mais, nosso curso não me falta. Conto diariamente com uma equipe de coordenadores (ciclo básico, ciclo clínico e internato), reitoria, pró-reitorias, equipe administrativa e corpo docente que me auxiliam imensamente nessa empreitada”.

A atuação do Prof. Dr. Alessandro é vista como um marco estratégico para a instituição de ensino, ampliando a integração da FAI com a comunidade local. Como membro do Colegiado Gestor Tripartite, grupo que reúne a instituição, a Prefeitura Municipal de Adamantina e a Santa Casa de Misericórdia, o docente contribui diretamente para o alinhamento indispensável ao pleno funcionamento do internato hospitalar. O atual momento do curso, pautado na cooperação, fortalece de forma simultânea a formação acadêmica dos estudantes e a assistência à saúde da população adamantinense.

O Prof. Dr. Alessandro possui graduação pela Santa Casa de São Paulo, doutorado pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Com sólida experiência como pesquisador e nas áreas de Geriatria e Gerontologia, além de passagens por instituições de renome como a UNESP e a Escola Paulista de Medicina, o professor agrega ao curso uma liderança técnica e com visão estratégica.

Apresentada no plenário em 02 de fevereiro de 2026, a moção do Poder Legislativo expressa o reconhecimento público da trajetória do médico. O documento reforça os votos para que a condução do professor contribua significativamente para a valorização da educação superior e para o pleno desenvolvimento da saúde pública de Adamantina e de toda a região.

Por Gustavo Amaral – Crédito da foto: Alessandro Ferrari Jacinto

.