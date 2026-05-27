Patrulhamento da Cavalaria reforça segurança e chama atenção nas ruas de Adamantina

Adamantina recebe na tarde de hoje (27), o reforço do patrulhamento realizado pela Cavalaria da Polícia Militar, por meio da Radiopatrulha Montada “9 de Julho”, sediada em Presidente Prudente. A presença dos policiais montados tem chamado a atenção da população ao percorrer as principais ruas e avenidas da cidade.

Conforme o Capitão PM Bressan, “a operação integra ações do BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia e ocorre de forma estratégica, em ocasiões específicas, ampliando a sensação de segurança e reforçando o policiamento ostensivo em pontos de maior circulação”.

Além da Cavalaria, equipes do BAEP também atuam no município com viaturas e efetivo especializado, fortalecendo o trabalho preventivo e a presença policial nas áreas comerciais e de maior movimento.

De acordo com as informações apuradas pelo Adamantina NET, o patrulhamento especial deverá permanecer em Adamantina até o fechamento do comércio, intensificando a segurança durante o período de maior fluxo de pessoas nas regiões centrais da cidade.