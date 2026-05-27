Título de Cidadão será entregue hoje ao comandante regional da Polícia Militar em Adamantina

A Câmara Municipal de Adamantina realiza nesta quarta-feira a entrega oficial do título de Cidadão Adamantinense ao tenente-coronel PM Marcelo Cavalcante, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior (25º BPM/I).

A solenidade acontece no Clube de Campo da Camda, a partir das 19h30, em evento reservado para autoridades e convidados.

A homenagem foi aprovada pelos vereadores durante sessão extraordinária realizada no dia 17 de dezembro. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Éder Ruete, com coautoria dos vereadores Cid Santos e Meire Alves.

À frente do batalhão responsável pelo policiamento de 22 municípios da região, o tenente-coronel Marcelo Cavalcante possui forte ligação com Adamantina. Ele viveu no município dos 8 aos 18 anos, estudou na cidade e iniciou sua trajetória profissional na região. Filho de policial militar que atuou por quase duas décadas em Adamantina, ingressou na Academia do Barro Branco em 1997 e retornou ao interior paulista em 2002, construindo carreira com mais de 24 anos de atuação no 25º BPM/I.



Durante a carreira, destacou-se em funções de comando operacional, ações voltadas à segurança pública, policiamento comunitário e cooperação com autoridades municipais, além de atuar como instrutor da Escola Superior de Soldados de Junqueirópolis. O oficial também é bacharel em Direito, aprovado pela OAB, mestre e doutor em Ciências Policiais.