PAT de Adamantina divulga oportunidade de emprego para vendedor e agente de limpeza

Interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] ou entregar diretamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador que funciona no prédio do Poupatempo de segunda a sexta das 9h até às 16h e está situado na Avenida da Saudade – nº 1072 – Vila Endo O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com duas oportunidades de emprego.

A primeira é para vendedor externo. Os interessados devem ser do sexo masculino, ter 18 anos ou mais, possuir o ensino médio completo, ter experiência de no mínimo 90 dias e habilitação categoria B. O profissional escolhido vai atuar em Adamantina e região.

Há uma vaga ainda para agente de limpeza. Podem participar do processo seletivo mulheres que tenham entre 25 e 75 anos, ter 6 meses de experiência na função e ensino fundamental completo. A profissional escolhida atuará em Lucélia e além do vale-alimentação, haverá refeição no local, transporte e seguro de vida. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] ou entregar diretamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador que funciona no prédio do Poupatempo de segunda a sexta das 9h até às 16h e está situado na Avenida da Saudade – nº 1072 – Vila Endo.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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