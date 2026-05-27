Adamantina poderá receber primeiro projeto habitacional piloto da CDHU com modelo inovador no Estado de São Paulo

A Prefeitura de Adamantina recebeu nesta semana (27/5) representantes da CDHU para discutir a possível implantação, no município, de um projeto habitacional piloto de grande porte, considerado um modelo inovador dentro da política habitacional do Estado.

Caso seja concretizado, Adamantina será o primeiro município paulista a receber um empreendimento baseado em uma proposta multissetorial de habitação social integrada a outros usos urbanos, articulando moradia, infraestrutura e desenvolvimento da cidade.

A reunião ocorreu no gabinete do prefeito José Carlos Martins Tiveron e contou com a presença da superintendente de Programas da CDHU, Denise Gomes César Ruprecht, além de gerentes, técnicos e integrantes da equipe da companhia.

Também participaram os secretários municipais Wilson Alcântara, de Gabinete e Planejamento; Elisabeth Gomes Meirelles, da Educação; e Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, da Saúde, além de representantes das respectivas pastas.

Durante o encontro, foram apresentados estudos e análises preliminares para definição do programa do empreendimento, considerando as demandas e expectativas do município. A área destinada ao projeto está em processo de aquisição pela Prefeitura e fica localizada na Avenida da Saudade, nas proximidades do Condomínio Bellagio Residencial Clube. O processo de compra do terreno foi encaminhado à Câmara Municipal e deverá ser analisado nos próximos dias.

Após a reunião, representantes da CDHU e da Prefeitura realizaram visita técnica ao terreno para avaliação inicial da área e análise da viabilidade do projeto. Mais de dez profissionais da companhia participaram da vistoria, que incluiu levantamento técnico com uso de drone.

A proposta prevê um empreendimento habitacional planejado para atender um número expressivo de famílias, fortalecendo a política pública de habitação e desenvolvimento urbano, com foco em qualidade de vida, segurança e integração urbana.

Segundo a CDHU, as diretrizes atualmente definidas pela Diretoria de Projetos e Programas incluem integração urbanística, diversidade de usos, acessibilidade qualificada e conforto ambiental urbano, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo.

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, a CDHU é considerada o maior agente de habitação popular do país. A secretaria já autorizou a companhia a desenvolver o projeto para 120 unidades habitacionais no município. A região de Adamantina faz parte da Região Administrativa de Presidente Prudente e desde 2023, foram entregues 1.878 moradias, com investimento estadual de R$ 223,8 milhões. Atualmente, há 2.133 moradias em produção na região, com investimento estadual de R$ 179,5 milhões.

Além da produção de moradias populares, a CDHU atua em projetos de urbanização, regularização fundiária e melhoria da infraestrutura urbana em diferentes regiões do Estado.

Para a administração municipal, a possível implantação do projeto representa um avanço na política habitacional local e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e social de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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