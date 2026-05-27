Polícia Civil ministra palestra sobre drogas e segurança digital em Adamantina

Nesta segunda (27), a Polícia Civil por meio dos Policiais Civis Alexandre Hungaro Silva e Osvaldo Rodolfo Júnior, proferiu palestra para jovens de 13 a 15 anos, cursando o nono ano da Escola Estadual Hellen Keller de Adamantina. Nesta segunda (27), a Polícia Civil por meio dos Policiais Civis Alexandre Hungaro Silva e Osvaldo Rodolfo Júnior, proferiu palestra para jovens de 13 a 15 anos, cursando o nono ano da Escola Estadual Hellen Keller de Adamantina.

A explanação abrangeu a atividade da Polícia Civil, sendo abordadas questões de polícia judiciária e política antidrogas, temática abordada pelo Escrivão Osvaldo, já o Investigador Alexandre abordou segurança digital, redes, segredos e diálogo em ambiente virtual e ECA Digital.