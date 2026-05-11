Mãe é presa suspeita de manter filha com síndrome de Down em cárcere e permitir estupros em Bastos

Uma mulher e um homem foram presos, em Bastos (SP), suspeitos de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável e cárcere privado da filha da suspeita, uma jovem com deficiência física e síndrome de Down.
A ocorrência foi atendida pelos policiais militares após uma denúncia feita pela própria vítima durante atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal.
De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem relatou que vinha sendo mantida em situação de cárcere privado havia cerca de dois meses e que era obrigada a manter relações sexuais com diversos homens.