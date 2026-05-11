Grande participação marca edição especial de Dia das Mães da Feira da Mulher Empreendedora e Rock na Praça em Adamantina

A Praça Élio Micheloni recebeu um grande público na noite especial da edição comemorativa de Dia das Mães da Feira da Mulher Empreendedora, integrada à programação do tradicional Rock na Praça, em Adamantina. O evento reuniu lazer, cultura, música e fortalecimento do empreendedorismo feminino, movimentando o centro da cidade.

Participaram da abertura oficial o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron; a vice-prefeita, Lúcia Haga; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron; a vice-presidente do Fundo Social, Vilma Guelsi; além de autoridades municipais, representantes de entidades e parceiros do evento.

Também estiveram presentes a secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alberto Gomes Barbosa; o secretário de Planejamento e Gabinete, Wilson Alcântara; o diretor licenciado de Fomento no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Marcelo Strama; o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei da Silva; a gerente de negócios do Sicredi, Letícia de Oliveira Golfeto; e a agente de atendimento do Sebrae Aqui, Maria Angélica Pegolo Vasques.

A edição especial da Feira da Mulher Empreendedora reuniu talento, criatividade, geração de renda e valorização do empreendedorismo feminino no município. Ao todo, 33 empreendedoras participaram da feira, representando o programa Feira da Mulher Empreendedora e a Associação OMIN, oferecendo uma ampla diversidade de produtos, como alimentação, artesanato, bolsas e acessórios, cosméticos, velas aromáticas, roupas e artes sacras.

A programação musical também atraiu o público com apresentações das bandas Alcateia e Stereonatos, fortalecendo o ambiente de convivência e entretenimento para toda a família.

Durante o evento, o prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a importância de iniciativas que incentivam o empreendedorismo e valorizam a cultura local. “Eventos como este fortalecem a nossa economia, geram oportunidades para as empreendedoras do município e proporcionam momentos de lazer e cultura para toda a população. Adamantina segue apoiando ações que movimentam a cidade e valorizam os talentos locais”, afirmou.

O evento contou ainda com a participação dos expositores Latitude 2, Nativos, Moreno Gengibres, Leite Joia e Queijaria Monte Alegre, ampliando as opções gastronômicas e de produtos artesanais para os visitantes.

A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundo Social de Solidariedade, Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Governo Federal, Sincomercio e Sicredi.

A atividade integrou a agenda cultural do município e reforçou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico local, a valorização das empreendedoras e o fortalecimento da economia criativa em Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA