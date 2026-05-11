Apresentação da Banda de Sopros do Projeto Guri integra programação da Semana Nacional de Museus em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza entre os dias 18 e 20 de maio de 2026 uma programação especial no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi em comemoração à Semana Nacional de Museus, iniciativa promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

A agenda contará com atividades gratuitas voltadas à valorização da memória, cultura e identidade de Adamantina e região, incluindo oficinas, visitas guiadas, exibição de vídeos históricos, encontros culturais e homenagens.

Entre os destaques da programação está a apresentação da Banda de Sopros do Projeto Guri Polo Adamantina, marcada para o dia 20 de maio, às 19h, no Museu Setsu Onishi. Na mesma data, o local também receberá uma sessão solene da Câmara Municipal para entrega de moção de aplausos.

A Administração Municipal reforça que o incentivo à cultura, à preservação histórica e à valorização dos espaços culturais do município integra as ações permanentes desenvolvidas pela Prefeitura de Adamantina. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo destaca ainda a importância da realização da Semana Nacional de Museus como instrumento de fortalecimento da identidade cultural, preservação da memória local e aproximação da população com o patrimônio histórico do município.

O Projeto Guri Polo Adamantina foi inaugurado em 30 de agosto de 2005 e atualmente oferece 336 vagas gratuitas para crianças, adolescentes e adultos da cidade.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e da tarde, das 13h30 às 18h30.

Entre os cursos oferecidos estão:

* Cordas Agudas

* Cordas Graves

* Madeiras

* Sopros

* Percussão

* Iniciação Musical – Prática Vocal

* Iniciação Musical para Adultos

* Modular – Orquestra Sinfônica Comunitária

* Teoria Musical e Coral

Os alunos que frequentam as aulas de instrumento também participam obrigatoriamente das atividades de Teoria Musical e Coral, proporcionando uma formação musical mais ampla e integrada.

A Banda de Sopros do Projeto Guri é formada atualmente por 20 alunos e reúne participantes das práticas de conjunto de madeiras, metais e percussão, desenvolvendo atividades voltadas à musicalidade, técnica, ritmo e integração coletiva.

O polo também conta com a Orquestra Sinfônica Comunitária, composta por cerca de 30 integrantes entre alunos avançados e músicos da comunidade.

O projeto atende crianças de 6 a 9 anos na iniciação musical, jovens de 9 a 18 anos nos cursos de instrumentos e adultos acima de 18 anos na modalidade de iniciação musical para adultos.

Para participar do Projeto Guri não é necessário possuir instrumento musical próprio, sendo exigida apenas matrícula escolar para o público infantojuvenil.

O Projeto Guri é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, oferecendo ensino musical gratuito e promovendo inclusão sociocultural por meio da música.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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