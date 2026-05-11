Adamantinense Pedro Jiraya é o novo reforço da AA Ponte Preta de Campinas no Sub-17

O jogador adamantinense meio campista Pedro Manfrinato “Pedro Jiraya” é o mais no reforço da tradicional equipe AA Ponte Preta de Campinas.

Pedro Jiraya já integra o elenco do time campineiro e já fez sua estréia atuando de titular nas disputas do Campeonato Paulista Sub- 17.

No currículo do jogador adamantinenses, ele jogou nas seguintes equipes.

-2020-

Grêmio Prudente

-2022

Clube Atlético Linense

-2023

Clube Atlético Penapolense

-2024

Esporte Clube Noroeste

-3 meses no Esporte Clube São Bernardo

Pedro Jiraya está na equipe após ser observado pelo avaliador de talentos técnico Donizete em uma competição no interior, que fez vários convites para realizar avaliação no time de Campinas, até que um dia acabou fazendo a avaliação em jogos treinos onde foi aprovado pelo experiente treinador.

O time da AA Ponte Preta está no grupo 5, da competição paulista somada 9 pontos na primeira colocação.

O adamantinense iniciou sua trajetória no futebol aos 5 anos, nas categorias de base da Fratelo’s Sport Adamantina do técnico Alex Diego Fratelo’s.

Pedro Jiraya que já está morando em Campinas é filho de Juliano Castilho Fonseca “Jiraya” e Mariana Nery Manfrinato que dão total respaldo e incentivo ao filho na carreira futebolística.

Por: Jair Kbça

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