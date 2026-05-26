Adamantina já aplicou mais de 5,6 mil doses da vacina contra influenza

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, professores e gestantes receberam mais de 1800 doses contra a gripe.

A vacina ainda está disponível para pessoas com doenças crônicas ou deficiências, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.

Todos os postos de saúde de Adamantina continuam aplicando a dose do imunizante das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.