Adamantina já aplicou mais de 5,6 mil doses da vacina contra influenza

Adamantina já aplicou 5669 mil doses da vacina contra influenza. Os idosos ainda são os que mais receberam o imunizante, somando mais de 3 mil doses aplicadas.
Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, professores e gestantes receberam mais de 1800 doses contra a gripe.
A vacina ainda está disponível para pessoas com doenças crônicas ou deficiências, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.
Todos os postos de saúde de Adamantina continuam aplicando a dose do imunizante das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.
Natacha Dominato / Comunicação Prefeitura de Adamantina / Foto: Arquivo
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