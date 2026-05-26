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Cidades

Adamantina já aplicou mais de 5,6 mil doses da vacina contra influenza

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima
Adamantina já aplicou 5669 mil doses da vacina contra influenza. Os idosos ainda são os que mais receberam o imunizante, somando mais de 3 mil doses aplicadas.

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, professores e gestantes receberam mais de 1800 doses contra a gripe.

A vacina ainda está disponível para pessoas com doenças crônicas ou deficiências, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.

Todos os postos de saúde de Adamantina continuam aplicando a dose do imunizante das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.

Natacha Dominato / Comunicação Prefeitura de Adamantina / Foto: Arquivo
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