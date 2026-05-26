Prefeitura de Adamantina realiza plantão para sanar dúvidas sobre novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

Por sua vez, o edital de chamamento público nº04/é voltado à realização de feiras e festivais. Serão selecionados seis projetos culturais, com investimento de R$ 15 mil para cada proposta contemplada, totalizando R$ 90 mil em recursos destinados ao setor cultural de Adamantina.

As inscrições poderão ser realizadas das 12h do dia 13 de maio até às 23h59 do dia 10 de junho de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível no link: https://www.adamantina.sp.gov. br/portal/editais/5