Prefeitura de Adamantina realiza plantão para sanar dúvidas sobre novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

O edital de chamamento público nº03/2026 é destinado a projetos culturais que selecionará 33 projetos culturais contemplando categorias como artes cênicas, circo, artesanato, audiovisual, capoeira, cultura urbana, dança, fotografia, literatura, música, diversidade de gênero, culturas e povos tradicionais, entre outras expressões artísticas.
Por sua vez, o edital de chamamento público nº04/é voltado à realização de feiras e festivais. Serão selecionados seis projetos culturais, com investimento de R$ 15 mil para cada proposta contemplada, totalizando R$ 90 mil em recursos destinados ao setor cultural de Adamantina.
As inscrições poderão ser realizadas das 12h do dia 13 de maio até às 23h59 do dia 10 de junho de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível no link: https://www.adamantina.sp.gov.
Os agentes culturais que tiverem dificuldade no preenchimento do formulário online poderão retirar ficha impressa e receber orientação presencial junto à pasta.
O edital completo, anexos e demais informações estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Adamantina. Mais informações também podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]
ou pelo telefone (18) 99144-6501.