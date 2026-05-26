Evento “Adoção: Um Ato de Amor” chega à 6ª edição em Adamantina

Adamantina sediará amanhã dia 27 de maio de 2026, às 19h, a 6ª edição do evento “Adoção: Um Ato de Amor”, iniciativa promovida pelo Grupo de Apoio à Adoção de Adamantina com o objetivo de ampliar o diálogo, a conscientização e a valorização da adoção como gesto de acolhimento, afeto e fortalecimento familiar.

O encontro será realizado no Anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca Pública Municipal, localizada na Praça Élio Micheloni, Avenida Ademar de Barros, nº 196.

A ação conta com parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além do Centro Universitário de Adamantina (FAI) e da Câmara Municipal.

A programação reunirá profissionais, autoridades, famílias e integrantes da comunidade em uma noite voltada à reflexão e troca de experiências sobre adoção e acolhimento familiar.

As atividades começam às 19h com recepção e credenciamento. Às 19h45 acontece a apresentação cultural “A Construção do Amor”, realizada pelo Grupo Amor e Cuidado de Adamantina.

Na sequência, às 20h10, André Luiz Schumaker fará um depoimento pessoal abordando experiências relacionadas ao processo de adoção e convivência familiar.

O evento terá ainda, às 20h45, uma exposição temática ministrada pelo Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Adamantina, que abordará aspectos jurídicos, sociais e humanos ligados à adoção.

O encerramento está previsto para às 21h15 com agradecimentos do coordenador do Grupo de Apoio à Adoção, Roberto Honório de Oliveira.

A Administração Municipal destaca que ações como esta contribuem para fortalecer o debate sobre proteção à infância, convivência familiar e garantia de direitos, além de ampliar a conscientização sobre a importância do acolhimento e da construção de vínculos afetivos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.