REDE SETE conta com carregamento para carros elétricos de clientes

A Rede Sete Supermercados de Adamantina segue oferecendo aos clientes um importante diferencial: o serviço de carregamento para carros elétricos disponível em seu estacionamento.

Voltado exclusivamente para quem está realizando compras no supermercado, o ponto de recarga garante mais praticidade no dia a dia, permitindo que o cliente aproveite o tempo de compras para carregar o veículo com segurança.

O equipamento está instalado no estacionamento ao lado do escritório, na avenida Rio Branco, 1.233, em um espaço amplo que conta com mais de 80 vagas para veículos de pequeno e médio porte.

A iniciativa reforça o compromisso da Rede Sete com a inovação e com a comodidade dos clientes, sendo um dos estabelecimentos em Adamantina que disponibiliza esse tipo de serviço.

Com o serviço, o cliente ganha mais conforto e otimiza seu tempo, unindo compras e tecnologia em um só lugar.

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