Desrespeito à sinalização e excesso de velocidade chamam a atenção para risco na Padre Nóbrega

“Decorrido mais de um ano, as placas de sinalização existentes no local continuam sendo desrespeitadas pela grande maioria dos condutores, os acidentes persistem e as dezenas de reclamações semanais recebidas de munícipes da região demonstram que as medidas adotadas até o momento são insuficientes para garantir a segurança de quem transita pela área”, alerta trecho do Requerimento nº 072/2026 apresentado na Câmara Municipal durante a sessão ordinária da última segunda-feira (13).

Por meio do documento, as vereadoras Gabi Calil e Marta Almeida chama a atenção do Poder Executivo para o risco que os pedestres estão sujeitos ao transitarem pela Alameda Padre Nóbrega, no trecho entre a ponte do Caldeira e os acessos aos residenciais Giuliano, Eldorado I, Monte Alegre e Eldorado II. Por isso cobram a instalação de redutores de velocidade (lombadas) e faixa elevada de pedestres (lombo-faixa), além de outras medidas de segurança viária necessárias.

“O referido local apresenta diversos fatores que justificam a adoção urgente das medidas com, por exemplo, excesso de velocidade generalizado e sistemático, rota de passagem diária de crianças a pé em direção às escolas da região, ocorrência reiterada de acidentes nas esquinas da via, com danos materiais e risco de vítimas fatais e atropelamento e morte de animais de estimação”, relatam as autoras do pedido.

Vale lembrar que o problema já foi apontado no início do ano passado, sendo, inclusive, a primeira Indicação do atual mandato legislativo (nº 01/2025).

As vereadoras questionam ainda quais medidas foram adotadas pelo Poder Executivo desde fevereiro do ano passado e se foi realizado algum estudo técnico ou levantamento de acidentes na via. “Caso não exista previsão, quais são os motivos técnicos ou orçamentários que impedem a instalação, e quais medidas alternativas serão adotadas para garantir a segurança na via”.

Depois de passar pelo plenário da Câmara, a Indicação foi endereçada à Prefeitura para que forneça as respostas e estude as medidas junto às secretarias competentes.

Por Folha Regional Adamantina

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