Novo campo de grama sintética do Parque Caldeiras será implantado na estrutura existente no Jardim das Acácias

De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, o campo destinado para integrar a estrutura do Parque Caldeiras será instalado no espaço onde atualmente fica o campo de futebol Society do Jardim das Acácias, ao lado da pontinha existente da Alameda Padre Nóbrega.

A proposta prevê a implantação de 1.080 metros quadrados de grama sintética no novo campo.

“Além da área esportiva, o plano contempla a construção de base em concreto armado e intervenções voltadas à acessibilidade, com implantação de calçadas e instalação de piso podotátil direcional e de alerta no entorno”, informou a Prefeitura.

O processo licitatório já se encontra aberto desde o último dia 16 de março para recebimento das propostas de empresas interessadas na execução das obras, cujo valor estimado é de R$ 477.516,88, sendo R$ 382 mil provenientes de repasse do governo federal e R$ 95.516,88 de contrapartida municipal.

“As obras em andamento demonstram o compromisso da Administração Municipal com o crescimento planejado de Adamantina, promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente o cotidiano da população, desde o acesso à moradia até a mobilidade urbana, o lazer e a segurança”, ressalta a Prefeitura.

Por Folha Regional Adamantina

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