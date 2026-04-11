Motorista de carro morre após batida frontal contra caminhão em rodovia do noroeste de SP

Um homem morreu após o carro que ele conduzia bater de frente com um caminhão nesta quinta-feira (9), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Olímpia (SP).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 12h e ambas as faixas da via precisaram ser interditadas. O trânsito foi liberado no fim da tarde.
Após a colisão, o veículo de passeio pegou fogo. O motorista ficou preso às ferragens, foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Olímpia. O óbito foi confirmado no hospital horas após o primeiro atendimento.