Corpo é retirado de precipício de 90 metros após operação dos bombeiros na região dos vales em Marília

Um corpo foi retirado no início da tarde desta sexta-feira (10) de um precipício com cerca de 90 metros na região dos vales, em Marília (SP), após uma operação do Corpo de Bombeiros. Até a última atualização desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada.
A operação começou na tarde de quinta-feira (9), com apoio de drones e helicóptero da Polícia Militar. Um dos equipamentos localizou o corpo após o início das buscas, acionadas a partir de uma denúncia anônima.
As buscas precisaram ser interrompidas devido à sinuosidade do terreno e à dificuldade de acesso à área. Na manhã desta sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros retomou a operação para a retirada da vítima, que ocorreu por volta das 13h30.