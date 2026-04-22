Carro fica destruído após bater contra estrutura de passarela em rodovia

Um carro ficou destruído após bater contra a estrutura de uma passarela de pedestres na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste (SP), na manhã deste sábado (18).
O acidente ocorreu por volta das 8h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor ficou preso às ferragens, e foi socorrido com fraturas nos membros inferiores.
A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Edson Mano consciente e orientada. As causas do acidente ainda serão apuradas. Nome e idade da vítima não foram divulgados.
A Polícia Militar Rodoviária informou que foi realizado o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.