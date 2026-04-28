Batida envolvendo picape, carro e quatro caminhões mata uma pessoa e deixa feridos na BR-376, no Paraná

Uma pessoa morreu e outra teve ferimentos graves durante uma batida envolvendo uma picape, um carro e quatro caminhões na tarde deste sábado (25). O acidente aconteceu km 306 da BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho da rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal afirma que por volta das 13h15 um caminhão colidiu com outros três caminhões, uma picape e um automóvel. Os veículos atingidos aguardavam na fila a liberação da pista devido ao destombamento de um contêiner ocorrido 1 km à frente do local do acidente.
O motorista da picape, um homem de 42 anos morador de Ivaiporã, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão que prestava serviço para a concessionária sofreu lesões graves e foi encaminhado para o hospital de Arapongas pelo serviço aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Londrina.
Uma passageira do carro e o motorista do caminhão que causou o acidente sofreram lesões leves e foram encaminhados pela equipe de resgate da Concessionária Motiva.