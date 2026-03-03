Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina divulga agenda cultural de março

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou a agenda cultural de março. A programação do mês já teve início na noite de ontem (1) com a Cia Pittufo fazendo a apresentação de O Mágico de OZ no anfiteatro Fernando Paloni. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou a agenda cultural de março. A programação do mês já teve início na noite de ontem (1) com a Cia Pittufo fazendo a apresentação de O Mágico de OZ no anfiteatro Fernando Paloni. As atividades continuam na quinta-feira (5), a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni acontece mais uma sessão do Pontos MIS como filme que horas ela volta. Já no sábado (7), a partir das 17h30 na Estação Recreio acontece uma Feira Alusiva ao Dia Internacional da Mulher com a participação da OMIN e das integrantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora. As atrações serão a Cia Humorada e, ainda, The Duff’s Acústico.

A agenda continua com dois encontros que oferecerão uma capacitação para quem deseja realizar projetos culturais. Eles acontecerão nos dias 11 e 12 no anfiteatro Fernando Paloni a partir das 19h. Haverá ainda a exibição do filme Chega de Saudade no dia 12 e do filme Deus e o Diabo na terra do sol no dia 19 de março. Ambos a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni. No dia 20 de março, acontece o lançamento do livro Crônicas de Ganga, a partir das 19h30 na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

Fechando março haverá ainda mais um filme A natureza das Coisas no dia 26, a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni. Já no dia 27 a partir das 13h30 também no anfiteatro Fernando Paloni será realizada uma oficina também trazida pelo Ponto MIS que terá como tema “Filmando histórias da sua cidade – faça um filme inspirado nas histórias ou lendas da sua cidade”. No dia 28 de março, a Casa Afro de Adamantina recebe a partir das 14h o Encontro da Rede de Bibliotecas Comunitárias, Pontos de Leitura e Iniciativas Literárias do Interior Profundo e no domingo (29), acontece o Circuito Sesc de Artes e mais uma edição da Feira QualiAgro a partir das 16h no Parque dos Pioneiros.

Natacha Dominato /Comunicação Pref. Adamantina

